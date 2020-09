U.S. Avellino. Luigi Silvestri e’ ufficiale, Di Somma: ” Avevamo necessità di un difensore più rapido”.

L’Us Avellino comunica di aver acquistato dal Potenza, a titolo definitivo, il calciatore Luigi Silvestri. Nato a Palermo il 22 gennaio 1992, il difensore siciliano, cresciuto nelle giovanili del Palermo, ha stipulato con il club irpino un accordo biennale con opzione di rinnovo per un altro anno.

In carriera ha indossato le maglie di Salernitana, Campobasso, Messina, Siena, Melfi, Paganese, Vibonese e Potenza collezionando in totale 152 presenze nel campionato di Lega Pro.

“Luigi va a completare il nostro reparto arretrato portando all’interno di esso caratteristiche tecniche diverse – ha affermato il direttore sportivo Salvatore Di Somma – dopo l’infortunio di Giuliano Laezza avevamo la necessità di prendere un difensore più rapido. In serie C non ce ne sono tanti, abbiamo avuto l’occasione di portare ad Avellino Silvestri e ci siamo fiondati vincendo anche una folta concorrenza”.

