U.S. Avellino. Luigi Silvestri: “Ho sbagliato ma punizione eccessiva, siete in debito di 3 punti”.

“Oggi a caldo dovrei solo stare in silenzio! Ma ci tengo a dire delle cose. Ho sbagliato ma non era da punire così ECCESSIVAMENTE. Per quelle persone che dicono che è il mio limite, forse lo è stato in passato, non adesso. Avevo fatto 5 partite e avevo preso zero cartellini. Non si finisce mai di imparare e ad ogni lezione si impara qualcosa. L’importante è non aver perso. Questo gruppo ha ATTRIBUTI nonostante le mille difficoltà. E la mia espulsione di oggi è stata una di quelle. Sennò parleremmo di altro! Siete in debito di 3 punti”.

Queste le parole su Instagram di Luigi Silvestri dopo l’espulsione di ieri (al 41′ del primo tempo), colpito Sirignano al viso. L’ennesimo rosso, dopo quelli di Maniero e Miceli, che certo non ha giovato all’Avellino al “Torre” di Pagani.

adsense – Responsive – Post Articolo