“Ho atteso questo esito con tanta ansia, nonostante fossi consapevole di non avere nulla a livello di sintomi. Sono stati 10 giorni ma è sembrata un’eternità. Adesso torno a fare quello che amo di più. Mettete la mascherina sempre e mantenete le dovute distanze. Gigi 1 Covid 0”. Questo il post su Instagram di Luigi Silvestri. Una bella notizia dopo quella non proprio piacevole di Forte. Il difensore ex Potenza è un punto fermo della retroguardia biancoverde.

adsense – Responsive – Post Articolo