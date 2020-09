U.S. Avellino. Negativi il nono e decimo ciclo di tamponi, in corso l’allenamento congiunto con l’Atletico Fiuggi Terme.

L’Us Avellino comunica che il nono ed il decimo ciclo di tampone nasofaringeo hanno dato esito negativo per l’intero gruppo squadra e per i tre tesserati in isolamento domiciliare, i quali potranno uscire dal regime di quarantena e ritornare regolarmente alle proprie attività.

Risultati che sanciscono un ritorno alla normalità in vista degli imminenti impegni del club. Questo pomeriggio, alle ore 17,00 al Partenio – Lombardi, l’Avellino terrà un allenamento congiunto con l’Atletico Fiuggi Terme, società che milita nel girone F del campionato di Serie D. Domani, sempre alle ore 17,00 al Partenio – Lombardi, si terrà invece un allenamento congiunto con i pari grado della Cavese.

Due occasioni utili a testare la squadra in vista del primo impegno ufficiale in Tim Cup contro il Renate, che andrà in scena mercoledì 23 settembre 2020 alle ore 18,00 allo stadio “Città di Meda”.

