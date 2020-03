U.S. Avellino. Nuovo Codice Etico per il club.

Il club comunica che da oggi si è dotato di un nuovo Codice Etico, in linea con le disposizioni di Figc e Lega Pro. In particolare, per espressa volontà dell’amministrazione, il Codice implementa pratiche etico/comportamentali già sposate e condivise dalle altre aziende del Gruppo D’Agostino.

L’US Avellino avrà da oggi uno strumento per migliorare la qualità del lavoro e che contribuirà al consolidarsi del club come modello di azienda all’interno ed all’esterno del contesto sportivo di riferimento.

il Codice è scaricabile da qui:

https://bit.ly/2ISyVvL