U.S. Avellino. Ritiro precampionato a Roccaraso, non più a Rivisondoli.

L’Us Avellino 1912, a causa di sopraggiunte motivazioni di natura logistica, rende noto di aver raggiunto l’accordo con il comune di Roccaraso (AQ) e l’Hotel Sporting per il prossimo ritiro estivo.

La società ringrazia il sindaco dott. Francesco Di Donato, la famiglia Cipriani, proprietaria della struttura ricettiva, e la società Roccaraso Turismo per disponibilità e professionalità mostrate immediatamente dopo la richiesta del club.

In buona sostanza l’organizzazione delle attività della squadra resterà la stessa, con il comprensorio dell’Alto Sangro scelto come meta per la preparazione precampionato e con calciatori, staff e dirigenti che vi alloggeranno dal 24 luglio al 7 agosto

