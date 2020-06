U.S. Avellino. Secondo ciclo di tamponi negativo, anomalie nei test sierologici di tre tesserati.

L’Us Avellino comunica di aver ottemperato a tutti i protocolli richiesti dalla FIGC per la ripresa delle attività di allenamento in forma collettiva. La società comunica altresì che il secondo ciclo di tamponi ha dato esito negativo, confermando quanto già era emerso dal primo ciclo di tamponi.

I test sierologici hanno riscontrato anomalie in tre tesserati, che verranno sottoposti ad ulteriori accertamenti nel corso della prossima settimana. I tre atleti sono stati messi in isolamento e sono monitorati in maniera costante dallo staff medico-sanitario dell’Us Avellino.

Il rispetto delle indicazioni e dei protocolli giunti dalla Figc e dagli Enti preposti ha permesso alla società di garantire la tutela della salute dei propri tesserati e dipendenti: la squadra, dopo il periodo di allenamento individuale, potrà ora concentrarsi sulla ripresa dell’attività collettiva nella piena sicurezza

