U.S. Avellino. Stamattina squadra e dirigenza a Montevergine, mercoledì play off a Terni.

Come da programma, questa mattina l’Avellino si è recato al Santuario di Montevergine per assistere alla Messa. Mancava mister Capuano, che dopo il lieve malore di ieri è stato dimesso dall’ospedale di Melfi. Presenti anche i sindaci di Avellino e Mercogliano Festa e D’Alessio, il presidente D’Agostino oltre al ds Di Somma. Mercoledì i lupi affronteranno nel primo turno dei play la Ternana al “Liberati” con gli sfavori della classifica e del pronostico. Un motivo in più per tentare l’impresa, Mamma Schiavona potrebbe dare ancora una mano.

adsense – Responsive – Post Articolo