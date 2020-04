U.S. Avellino. Stesura del nuovo Modello 231 per il club.

L’Us Avellino, lontana dagli impegni del campo a causa dell’emergenza sanitaria legata al COVID-19, continua a lavorare giorno dopo giorno per garantirsi legalità, solidità, programmazione e organizzazione nel breve e nel lungo periodo. L’assenza forzata dal rettangolo di gioco non ha minato la volontà e la capacità del club di strutturarsi in vista degli impegni vicini e lontani dei biancoverdi.

Tra i progetti sui quali la società ha maggiormente investito il proprio impegno in questi giorni c’è sicuramente la stesura del nuovo Modello 231 (Modello di Gestione, Organizzazione e Controllo). Il Modello è stato redatto nel pieno rispetto delle disposizioni presenti al Capo II del Codice di Giustizia Sportiva (in particolare articoli 6 e 7, relativi alla responsabilità della società) ed è anch’esso parte integrante della volontà, da parte della proprietà, di uniformare il Club agli alti standard di gestione aziendale ed alle “good practices” che contraddistinguono le altre imprese che fanno parte del Gruppo D’Agostino.

Il modello, fondamentale per la messa in sicurezza giuridica del club, è uno degli strumenti che accompagneranno il club nella costruzione e nella programmazione del futuro sportivo ed aziendale dell’Us Avellino.

Qui il link per la consultazione: https://bit.ly/34s2ONf

