Il tecnico dei lupi Piero Braglia è stato squalificato per un turno dal giudice sportivo “per aver proferito una frase blasfema durante la gara ”. Pertanto non ci sarà nella trasferta di domenica contro la Virtus Francavilla. Il vice De Simone è stato colpito da Covid, c’è incertezza su chi siederà sulla panchina biancoverde in Puglia.

