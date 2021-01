UDC SALERNO – IL SEGRETARIO MARIO POLICHETTI: “GIÙ LE MANI DAL VECCHIO TRIBUNALE DI SALERNO.

“Il vecchio Tribunale di Salerno non deve diventare l’ennesima occasione di lucro per i palazzinari che hanno cementificato la città capoluogo. Come segretario provinciale dell’Udc mi batterò affinché non faccia la stessa fine del palazzo delle Poste”.

Così Mario Polichetti, segretario provinciale dell’Udc Salerno, interviene sulla presunta trattativa tra ministero della Giustizia e un costruttore privato sulla vendita del “Palazzaccio”. “L’ex Tribunale è identità storica della città e tale deve rimanere. Deve diventare un polo museale e di ricerca, con le aule che devono essere a disposizione delle istituzioni, Comune e Università in primis, ma anche dei musei che abbiamo su tutto il territorio, come il Museo archeologico di Paestum. Nelle prossime ore chiederò ai parlamentari dell’Udc di presentare un’interrogazione parlamentare sul caso al ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede e vederci chiaro sul caso”.

