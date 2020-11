Ugl Autonomie, Petillo nomina la responsabile di Caserta

Caserta. La responsabile nazionale della Federazione Ugl Autonomie Ornella Petillo ha conferito questo pomeriggio la reggenza della categoria alla dirigente sindacale Marianna Grande della quale si avvarrà nella delicata missione di recuperare e rappresentare numeri importanti in terra di lavoro. “Conosco la tenacia e la passione lavorativa di Marianna Grande” ha dichiarato la sindacalista “per questo e per le tante altre qualità che possiede, sono certa che svolgerà al meglio, in concerto con la nostra segreteria, il lavoro di ricognizione e proselitismo presso iscritti e simpatizzanti”. “Ho voglia di mettermi immediatamente al lavoro per ricambiare la fiducia concessami” ha commentato Grande “assieme ai ringraziamenti mi sento di esternare la mia emozione, ma anche la mia determinazione”. Immediate le congratulazioni del Segretario Territoriale Ferdinando Palumbo il quale ha ricordato come alla collaborazione tra Petillo e Grande si aggiunga un nuovo tassello “per quanto mi riguarda” ha precisato “è una squadra che funziona”.

adsense – Responsive – Post Articolo