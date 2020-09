ULTIMO SONDAGGIO ELEZIONI REGIONALI CAMPANIA

Fanpage.it pubblica in esclusiva il sondaggio Swg sulle Elezioni Regionali in Campania, secondo il quale Vincenzo De Luca si conferma in netto vantaggio su Stefano Caldoro. Pd primo partito, si stima un boom per la lista De Luca Presidente e un mezzo tracollo per Forza Italia nella coalizione di centrodestra dove la Lega di Salvini diventerebbe il primo partito. M5S in netto calo rispetto a Regionali 2015 e Europee 2019.

il Partito Democratico in Campania, secondo il sondaggio, è stimato al 3 settembre 2020 con una forchetta che va dal 18,5 al 20,5%. Se questi numeri saranno confermati alle urne il Pd sarebbe il primo partito della Campania. Boom stimato per la lista De Luca Presidente con un stima che va dal 17 al 19%. Poi Italia Viva e Partito Socialista, entrambi accreditati della stessa percentuale, 1,5-2,5%. Centro Democratico, Europa Verde di Francesco Emilio Borrelli e Democratici e Progressisti tutti e tre stimati con una forchetta che dall’1 al 2%.

