UN ITALIANO SU TRE NON HA RICEVUTO DONI PER NATALE.

L’annuncio della Coldiretti, che da un indagine statistica ha rilevato che il 31%,circa, degli Italiani non hanno ricevuto alcun regalo per questo Natale.

Complici la pandemia, le ultime notizie che annunciano una mutazione del virus dal Regno Unito e che destano non poche preoccupazioni nel resto dell’Europa ed anche del mondo, e la grave crisi economica che il paese sta attraversando.

Tra la paura di muoversi e di girare per lo shopping ed i budget sempre più limitati, insomma, risultano essere abbastanza gli Italiani che si sono visti costretti a dover rinunciare al regalo di Natale, come da tradizione.

Tra i regali più gettonati, per chi invece ha potuto fare acquisti, al di là di pandemia e budget, ci sono i prodotti enogastronomici, sempre apprezzati , si riconfermano, negli ultimi anni come “regali a colpo sicuro “.

Carla Carro

adsense – Responsive – Post Articolo