Un Viscianese candidato come consigliere a Mugnano di Napoli

di Nicola Valeri

Serafino Colurciello, 50enne nonché titolare della nota azienda agricola “Terra Mia”, scende in campo come candidato a consigliere comunale a Mugnano di Napoli, noto centro industriale e situato alle porte di Napoli. Colurciello ribadisce che è la sua primissima esperienza politica con candidata a sindaco Sabrina Imperatore. Una scelta legata anche al legame familiare; infatti Serafino è felicemente sposato con una cittadina originaria di Mugnano di Napoli e la sua azienda “Terra Mia” lo ha convinto a provare questa esperienza inedita è piena di entusiasmo per il legame che lo lega a questo territorio così travagliato ma desideroso di una riscossa morale e civile.

