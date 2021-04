Un webinar esclusivo per i tecnici dell’Area Nolana: SuperBonus, Analist Group presenta l’opportunità SuperCheck-M3S per i piccoli comuni

Un webinar “in esclusiva” per tutti i tecnici ed i professionisti dell’Area Nolana. Analist Group apre la discussione in merito alle opportunità lavorative, sociali e di miglioramento della qualità della vita rappresentate dal SuperBonus 110% calandola in una delle zone più attrattive della Campania dal punto di vista commerciale e non solo. Il tutto con l’evento online intitolato “SuperCheck – Webinar riservato all’Area Nolana: opportunità M3S-SuperBonus” che si terrà venerdì 16 aprile a partire dalle 9:30 (è possibile iscriversi al seguente link: https://blog.analistgroup.com/area-nolana-opportunita-m3s-superbonus).

L’azienda irpina, leader nel settore dell’ICT, presenterà, in un’iniziativa con numero limitato di posti, la sua piattaforma “SuperCheck”: l’intelligenza artificiale, alla base di questo vero e proprio hub di servizi, è capace di guidare il professionista in tutte le attività documentali necessarie ad attivare gli incentivi statali per la riqualificazione edilizia fino alla stesura del contratto d’appalto.

All’interno del webinar riservato, Analist Group illustrerà anche la partnership con M3S, il general contractor che, con il patrocinio non oneroso dell’Anci e dell’Ordine Nazionale degli Ingegneri, ha dato vita al progetto “Salvaguardia, valorizzazione e miglioramento sismico dei centri storici”. Un’iniziativa destinata agli immobili presenti nei borghi antichi dei comuni al di sotto dei 5mila abitanti e compresi nella fascia di rischio sismico che va da 1 a 3.

