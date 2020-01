Una delegazione dell’Us Avellino fa visita ai “Biancoverdi insuper..abili”.

CALCIO, US AVELLINO. Novellino vuole la sua squadra forte e consapevole, per domani non ci sono defezioni.

CALCIO, US AVELLINO. Settimana di fibrillazione, stangata per Suagher e difesa decimata.

CALCIO SERIE C GIRONE C, 3a GIORNATA. Micovschi e Karic stendono un Teramo in inferiorità numerica per più di un tempo. Avellino-Teramo 2-0.