“UNA MEDAGLIA PER OGNI BAMBINO GUARITO DAL COVID: la lettera di Caterina a babbo natale.

Siamo a Gravina di Puglia, sotto al comune, nonostante la pandemia si è provato ad avere una parvenza di normalità posizionando una cassetta delle lettere da indirizzare a babbo natale. Una tradizione normalissima per gli anni scorsi ma, che quest’anno ha avuto un risvolto particolare.

Caterina, una bambina di 7 anni, ha scritto ed imbucato la sua letterina, come tantissimi altri suoi coetanei, ma la sua richiesta ha sorpreso tutti: la piccola ha infatti chiesto una medaglia per tutti i bambini guariti dal covid.

Un pensiero originale, altruista, che da ancora riflettere su quanto abbiamo sempre da imparare dai bambini, che restano sempre e comunque il segno di speranza più grande per questa umanità e per il futuro, non solo dell’Italia, ma del mondo.

Carla Carro

