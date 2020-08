Undici milioni e mezzo di euro per il “Landolfi” di Solofra stanziati dalla Regione Campania.

Si è svolta oggi a Palazzo Santa Lucia una riunione convocata dal Presidente De Luca, alla quale hanno partecipato i sindaci dei Comuni del bacino di utenza per affrontare in maniera conclusiva e definitiva il piano di rilancio della struttura.

La Regione ha stanziato circa 10 milioni di euro a tal fine, ed ha reso immediatmente disponibili i primi 2 milioni per l’antincendio. L’Azienda, in aggiunta, ha deciso di ammodernare con fondi propri una sala operatoria i cui lavori, sono iniziati il 23 luglio scorso. Inoltre, a seguito della recente programmazione regionale per il rafforzamento della rete ospedaliera, si procederà all’inizio dei lavori di realizzazione di 4 posti letto. di Terapia intensiva tramite anticipazione di 500 mila euro da fondi aziendali.

Si riconferma pertanto che l’ospedale di Solofra accoglierà il Pronto Soccorso. L’investimento di cui è destinatario l’ospedale (11,5 milioni) conferma la volontà di qualificare e potenziare la struttura.

