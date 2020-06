UNISA. La prima edizione del Modulo Jean Monnet EU-Western Balkans Cooperation on Justice and Home Affairs, EUWEB volge al termine.

Dopo il completamento di tutte le training activities previste, la prima edizione del Modulo Jean Monnet EU-Western Balkans Cooperation on Justice and Home Affairs, EUWEB volge al termine.

Il giorno 23 giugno 2020 alle ore 15,00 sulla piattaforma Microsoft Teams avrà luogo la Conferenza finale con la partecipazione di illustri relatori ed esperti del settore.

I lavori si apriranno con gli indirizzi di saluto di Vincenzo Loia, Rettore, UNISA, Giovanni Sciancalepore, Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche, UNISA e Francesco Fasolino, Presidente del Consiglio Didattico del Dipartimento di Scienze Giuridiche, UNISA. Sarà, quindi, la volta dei supporters del Modulo EUWEB grazie alla partecipazione di Fiorinda Mirabile, Avvocato, Coordinatrice Nazionale e Presidente del Comitato di Salerno, Federazione Italiana Diritti Umani, FIDU; Claudia Pecoraro, Coordinatrice di Avvocati di Strada Onlus di Salerno; Luigi Palmieri, Membro del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Salerno e Alessandra Salvo, Presidente dell’European Law Students Association, Salerno.

A seguire la Conferenza sarà suddivisa in tre Panels concernenti i principali ambiti tematici del Modulo EUWEB e specificamente: I Panel Cross Border Security (Migration and Asylum Management) che sarà presieduto da Teresa Russo, Professore di Diritto dell’Unione europea, Dipartimento di Scienze Giuridiche, UNISA, EUWEB Leader; II Panel Transnational Crimes and Protection of Fundamental Rights, che sarà presieduto da Anna Oriolo, Professore di Diritto internazionale, Dipartimento di Scienze Giuridiche, UNISA, EUWEB Key Staff Member; III Panel Police and Judicial Cooperation, che sarà presieduto da Gaspare Dalia, Professore di Diritto processuale penale comparato, Dipartimento di Scienze Giuridiche, UNISA, EUWEB Key Staff Member.

La discussione sarà condotta attraverso la sottoposizione di domande ai relatori in modo da garantire uno svolgimento più dinamico di tutti e tre i Panels che vedranno la partecipazione: per il I Panel di Valentina Ranaldi, Professore di Diritto dell’Unione europea, Università Niccolò Cusano; Ana Nikodinovska Krstevska, Professore di Diritto dell’Unione europea e Politica estera dell’UE, Direttore del Dipartimento di Relazioni Internazionali e Diritto dell’Unione europea, Facoltà di Giurisprudenza, Università Goce Delčev, Štip (Repubblica della Macedonia del Nord) e Eldisa Cirogu, EU Project Manager delle ONG “Soek In” e “Protect the Future”, Tirana (Albania); per il II Panel di Elena Maksimova, Professore di Diritto penale e Criminologia Vicepreside della Facoltà di Giurisprudenza, Università Goce Delčev, Štip (Repubblica della Macedonia del Nord) e Maja Savić-Bojanić, Decano del Dipartimento di Scienze Politiche e Relazioni Internazionali, Professore di Relazioni internazionali presso la Sarajevo School of Science and Technology (Bosnia ed Erzegovina); per il III Panel di Olga Koshevaliska (Gurkova), Decano e Professore di Diritto penale e Procedura penale, Facoltà di Giurisprudenza, Università Goce Delčev, Štip (Repubblica della Macedonia del Nord) e Florian Boriçi, Pubblico Ministero presso il Distretto giudiziario di Kruja (Albania).

Alla fine verranno discussi alcuni dei paper redatti dai partecipanti del Modulo e saranno presentati i risultati e le conclusioni delle attività condotte nel corso della I Edizione del Modulo Jean Monnet EUWEB.

