Uniti e Distanti, il social network dedicato al mondo dell’arte (tra disegno, fotografia, scrittura, recitazione, danza, moda…) nato il 20 Gennaio 2021 da un’idea di Alfonso Fiorentino.

Lo scopo di questa community è aiutare tutti gli artisti mettendo in evidenza ogni opera (pubblicata solo dopo il consenso dell’artista) sia sul sito web dedicato che tramite il profilo Instagram ufficiale.

Un abbraccio virtuale per una carezza speciale.

All’indirizzo www.unitiedistanti.com è possibile creare il proprio profilo artistico. La registrazione dura meno di 2 minuti. Solo tramite email e nome d’arte.

Nel social ogni artista può esplorare la Piazza degli Artisti, visualizzare la lista degli Artisti presenti o anche la galleria virtuale (dove ogni membro può caricare le sue opere in qualunque momento, sempre gratuitamente) il tutto accompagnato da una chat in tempo reale dedicata a tutti i membri.

È presente anche un blog gestito dal team.

Ogni giorno nuove funzionalità accompagnano questo nuovo social network che ha raggiunto in pochi giorni 193.000 visualizzazioni.

Che dire? Vi aspettiamo numerosi. Per registrarsi basta visitare questo link www.unitiedistanti.com cliccando sul tasto “Registrati”!

adsense – Responsive – Post Articolo