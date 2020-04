“Un’ora per capire di…”, gli attivisti dell’associazione Prossimamente danno vita ad un incontro telematico per promuovere il confronto

Martedì 14 aprile 2020, gli attivisti dell’associazione Prossimamente, riprendendo il format “Un’ora per capire di…”, hanno dato il via ad una serie di incontri telematici per promuovere il confronto su temi che sono sotto i riflettori in questo periodo di emergenza sanitaria. Partendo dalla scuola e analizzando le criticità della didattica on line grazie agli interventi di illustri relatori, si proseguirà con webinar che avranno l’obiettivo di alimentare il dibattito coinvolgendo in primis chi seguirà da casa gli incontri. Infatti, attraverso i canali social Prossimamente, sarà possibile interagire in diretta attraverso domande, curiosità e proposte da rivolgere ai conferenzieri. Il prossimo meeting si terrà martedì 21 aprile 2020 alle ore 18.30; durante l’incontro si parlerà del destino di imprese, professionisti e partite IVA ai tempi del Covid19 e interverranno: Ignazio Catauro, Presidente Unimpresa Irpinia-Sannio; Giovanni Leonessa, Associazione commercianti M.I.A.; Amedeo Manzo, Presidente BBC Napoli; Francesco Mazzella, Presidente Confprofessioni Campania. Le conclusioni saranno affidate a Claudia Porchietto, Responsabile nazionale del dipartimento attività produttive e tutela delle imprese Forza Italia e a Paolo Russo, responsabile nazionale del dipartimento Sud di Forza Italia. A moderare sarà la docente Mara Esposito. Sarà possibile seguire la diretta Facebook sulla fanpage @ProssimaMente2019.

