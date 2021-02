Urbe Vesuviana, venerdì 26 febbraio la presentazione del libro “Quarant’anni fa, vent’anni ora”

“Quarant’anni fa, vent’anni ora”. È questo il titolo del volume che l’associazione Urbe Vesuviana presenterà attraverso una diretta sul celebre social network Instagram venerdì sera, a partire dalle ore 21.30. Scritto da Michele e Sergio D’Avino, il libro nasce da un vero dialogo fra versi, scritti da padre e figlio in epoche e con stili diversi, ma incredibilmente simili. Un volume che testimonia un incontro generazionale che ha anche l’obiettivo di tener viva la memoria di uno stimato docente di Somma Vesuviana. «Invito tutti a prendere parte a questa diretta, per trascorrere un po’ di tempo con noi, anche se virtualmente, e conoscere il libro di Michele D’Avino, che ringraziamo per la sua disponibilità: è una raccolta di poesie composte da lui e dal padre, il compianto prof. Sergio D’Avino. Sarà una bella occasione di cultura e di intrattenimento» ha detto Vincenzo Di Costanzo, presidente di Urbe Vesuviana, associazione senza scopo di lucro che continua a portare avanti le proprie iniziative nonostante la pandemia, adattando gli eventi che ha sempre organizzato a nuovi mezzi e canali, senza però modificare l’entusiasmo, la passione e l’impegno con i quali promuove la cultura sul territorio vesuviano.

