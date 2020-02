Urgenza Piastrine A.O.S.G. Moscati di Avellino

Le piastrine hanno una vita media di 3-4 giorni nell’organismo umano ma svolgono un ruolo fondamentale sia nei processi di coagulazione che nel trattamento di svariate patologie del sangue. Come avviene anche per il sangue, le piastrine non possono essere “prodotte” artificialmente ma solo donate dai volontari attraverso una procedura specifica denominata piastrinoaferesi.

Durante il procedimento un’apparecchiatura separa la parte corpuscolata dal plasma ed estrae da questa le piastrine che vengono raccolte in un’apposita sacca. Il plasma, i globuli rossi e i globuli bianchi vengono reinfusi al donatore. È possibile effettuare fino a 6 piastrinoaferesi l’anno e il recupero delle piastrine donate avviene in poche ore.

Il Centro Trasfusionale dell’A.O.S.G. Moscati di Avellino, vista l’urgenza e l’importante richiesta di piastrine, invita tutti i donatori IRPINI a recarsi in sede, contattando preventivamente il 0825 203231, per verificare l’idoneità e sottoporsi alla procedura di donazione.

