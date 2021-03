Mister Braglia ha convocato 17 calciatori per il derby di domani al Partenio Lombardi, ore 17.30, contro la Paganese. Figura Forte, per il problema alla schiena accusato nel riscaldamento a Catanzaro sarà ancora Pane a partire dall’inizio. Non ci saranno in 6: D’Angelo e Miceli squalificati, Baraye, Laezza, Marco Silvestri ed Errico infortunati.

