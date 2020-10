US Avellino. Alessandro Fabbro nuovo allenatore dell’under 16.

Nel progetto Youth l’Us Avellino 1912, da quest’anno, ha inserito anche la categoria Under 16 Nazionale. aggiungendo una formazione in più al settore giovanile. Un progetto voluto per dar continuità alla crescita dei giovani giocatori, seguiti passo dopo passo. Il campionato vedrà l’Us Avellino parteciparvi per la prima volta dalla fondazione del torneo.

Dopo aver disputato la prima gara di campionato domenica scorsa contro la Cavese, in trasferta, vincendo per 2 a 1, il club ha voluto integrare lo staff dell’under 16 assegnandone la guida tecnica all’ex difensore biancoverde Alessandro Fabbro.

Luca Tulino, che ha svolto egregiamente il ruolo di primo allenatore pro tempore, continuerà a collaborare con il ruolo di vice e preparatore atletico. Sono confermati i ruoli di Massimo Rega, preparatore dei portieri, e del team manager Francesco Pepe.

adsense – Responsive – Post Articolo