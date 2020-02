Us Avellino. Circelli pubblica un post: “Nessuna convocazione dal notaio da parte di Izzo”.

🔊 Ascolta l'articolo

di Redazione sportiva

La questione societaria in casa Avellino è sempre più grottesca. L’amministratore unico Circelli ha pubblicato un post su facebook, riportato qui sotto, in cui riferisce di non avere avuto nessuna convocazione dal notaio da parte di Izzo. Intanto il tempo passa, si attendono novità a brevissimo.

“Sono le ore 16.00 !!!!!

Ho disdetto i miei impegni lavorativi perché mi aspettavo una convocazione dal notaio da parte di Izzo o i suoi legali…….

Al momento ancora NIENTE

Io Cusano e Riccio Attendiamo notizie…….”.