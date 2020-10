US Avellino. Contro la Casertana Partenio Lombardi aperto a 685 spettatori: la prevendita.

L’U.S. Avellino 1912 comunica che da domani, dalle ore 17.30, saranno in vendita, esclusivamente online (www.vivaticket.it), i tagliandi per assistere alla partita Avellino-Casertana, in programma domenica prossima, 25 ottobre, alle ore 17:30, al “Partenio-Lombardi”.

Il club, di concerto con le autorità competenti, nel pieno rispetto delle norme vigenti, ha messo a disposizione 685 posti totali: ad ogni spettatore sarà garantita la possibilità di assistere al match in totale sicurezza.

Per premiare tutti coloro che hanno dimostrato fedeltà, attaccamento e supporto ai colori, l’U.s. Avellino 1912 ha assicurato una forte scontistica ai possessori di Fidelity Card (sia essa “Gold” o “Silver”).

Questi i prezzi dei biglietti:

Curva Sud (525 tagliandi disponibili)

Possessori di FIDELITY CARD: euro 15,00;

Prezzo INTERO: euro 30,00;

Tribuna Montevergine Centrale (160 tagliandi disponibili)

Possessori di FIDELITY CARD: euro 50,00;

Prezzo INTERO: euro 100,00;

È possibile acquistare un singolo biglietto ad accesso a questo link: www.vivaticket.it

I possessori della 1912 dovranno presentare al varco d’ingresso il biglietto e la stessa tessera per assister al match.

Si invitano i tifosi che si recheranno allo stadio di munirsi di autocertificazione (clicca qui per il download) e di rispettare le norme stilate dalla società per contrastare il contagio da coronavirus (clicca qui).

Si ringraziano le autorità per la collaborazione nell’aver disposto il ritorno allo stadio di una piccola porzione dei nostri tifosi.

I possessori dei tagliandi di Curva Sud sono tenuti a presentarsi ai varchi di ingresso, rispetto all’orario di inizio gara, secondo il seguente scaglionamento:

dal posto n° 1 al n° 175 due ore prima;

dal posto n° 176 al n° 350 un’ora prima;

dal posto n° 351 al n° 525 un’ora prima

