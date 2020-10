US Avellino. D’Agostino dopo la vittoria di Palermo: “La forza del branco”.

Il post del patron dei lupi Angelo Antonio D’Agostino dopo la vittoria di Palermo.

Cari amici, carissimi tifosi, a Palermo ci siamo mossi con grinta, consapevoli, come diceva Kipling, che la forza del branco è il lupo e la forza del lupo è il branco.

Siamo soddisfatti, anche perché non vincevamo a Palermo dal 1980. I ragazzi sono motivati e scendono in campo grintosi, dall’inizio alla fine.

Sognare è legittimo, ma non ci montiamo la testa. Dobbiamo restare con i piedi per terra e continuare su questo sentiero, con determinazione. Consapevoli di dover affrontare un campionato difficile in cui ci saranno momenti di difficoltà che, però, non dovranno scoraggiarci. Ora il campo dovrà ripagare gli sforzi fatti in sede di mercato.

E sul campo questo branco si muoverà ancora di più mosso dall’orgoglio biancoverde, quello che colora la nostra maglia e che dà un senso alla nostra passione.

Vi abbraccio.

