Us Avellino. D’Agostino e Festa incontrano i tifosi.

di Redazione sportiva

Il caos societario in casa Us Avellino ha fatto registrare oggi altri sviluppi. Presso l’Università “Pegaso” a Collina Liguorini l’imprenditore Angelo Antonio D’Agostino ha incontrato una delegazione dell’Associazione per la storia mostrandosi interessato a entrare nel club biancoverde. Dopo qualche ora incontro tra il Sindaco Festa e i tifosi. Ebbene, il primo cittadino avrebbe preso l’impegno a convocare Izzo e Circelli per sbrogliare la matassa in un confronto verbale deciso con Mario Dell’Anno. La telenovela è destinata a continuare, ci sarebbero altri imprenditori irpini pronti a far parte della società biancoverde. In questi casi il condizionale è d’obbligo.