US Avellino. Date e orari dei match fino alla fine del girone d’andata.

La Lega Pro ha comunicato date e orari delle partite fino alla fine del girone d’andata.

Per quanto riguarda l’Avellino, sarà riposo il 31 ottobre. I lupi avrebbero dovuto affrontare il Trapani, escluso dal campionato. Contro il Catanzaro si giocherà tra le mura amiche domenica 8 novembre alle 15. Derby infrasettimanale contro la Paganese in trasferta l’11 novembre alle 20.45. Quindi l’anticipo al Partenio Lombardi, avversario il Monopoli, sabato 15 novembre alle 20.45. Poi ci sarà il posticipo, lunedi’ 23 novembre alle 21 (diretta Raisport), con il Potenza nel capoluogo lucano. Domenica 29 novembre alle 15 Avellino-Catania. Nella 14a giornata Virtus Francavilla-Avellino in programma il 6 dicembre alle 17.30. Stesso orario per Avellino-Ternana domenica 13 dicembre. I lupi andranno a Bari domenica 20 dicembre, fischio d’inizio alle 15. Antivigilia di Natale infrasettimanale, ore 18.30, al Partenio Lombardi dove giungerà la Vibonese. Si chiude con Teramo-Avellino, domenica 10 gennaio alle 17.30 e Avellino-Cavese domenica 17 gennaio alle 17.30.

