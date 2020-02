Us Avellino. È fatta per D’Agostino neo proprietario, acquisirà il 90% delle quote.

di Redazione sportiva

Nicola Circelli non eserciterà nessun diritto di prelazione, l’incontro tenutosi questa sera a Montefalcione tra D’Agostino e l’imprenditore di San Bartolomeo in Galdo ha avuto esito positivo. L’editore rileverà il 90% delle quote dell’Us Avellino. Il restante 10 sarà nelle mani di Innovation Football, nella persona di Andrea Riccio. Solo dettagli per l’ufficialità, nella mattinata dovranno essere limate alcune cose, lunedì la firma dal notaio D’Amore. Esce così di scena Izzo, unitamente ad Autorino e De Lucia. Quasi tre mesi di ambiguità e teatrini sembrano ormai alle spalle. Con D’Agostino comincia una nuova era.