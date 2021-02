US Avellino. Forte: “Il Foggia venderà cara la pelle, dopo Bari abbiamo preso consapevezza”.

di Lucio Ianniciello

Francesco Forte, il portiere dei lupi, ha parlato in vista del match di mercoledì al Partenio Lombardi contro il Foggia: “Ieri abbiamo analizzato la partita di Castellammare col mister, siamo proiettati a dopodomani. Il Foggia ha perso in casa, non aveva 2-3 elementi che rientreranno contro di noi. Attenzione alta”.

Secondo posto agguantato, il primo è lontano 12 punti, il gruppo squadra: “Siamo in corsa per la seconda piazza e perché no anche più in alto, è successo che squadre dai 12 ai 14 punti di vantaggio non sono arrivate prime a fine campionato. L’imperativo è provare a vincere sempre, siamo l’Avellino. Come dice il mister si vedrà dalla quintultima gara. Vogliamo competere per un ruolo importante. L’abbraccio a fine partita è testimonianza di un gruppo unito in una partita difficile come quella scorsa”.

Dal 4-1 subito a Bari agli 8 risultati utili consecutivi (6 vittorie e 2 pareggi): “Dopo Bari abbiamo preso consapevolezza di essere una squadra importante, non ci siamo riconosciuto in quella prestazione, ci siamo guardati in faccia ed è scattato qualcosa. Da lì la nostra scalata fino al secondo posto”.

Le ambizioni di Forte, l’infortunio e il rientro proprio a Bari: “Sarei felicissimo di approdare in B per la prima volta, magari da protagonista. Mi alleno al 100% con il nostro preparatore Pagotto che è molto meticoloso. A Bari sono ritornato tra i pali e mi sono sbloccato mentalmente dopo quella partita. Li’ho capito che ero guarito al 100%, nonostante avessimo fatto una brutta figura, me per primo. Vogliamo fare qualcosa di importante”.

Le critiche ad Avellino non mancano, ora la squadra sta girando: “Le critiche si prendono in maniera corretta. Lo sgogo di mister Braglia non ha bisogno di avvocati difensori. Se avessimo un ambiente compatto sarebbe comodo”.

Conclude parlando ancora dei prossimi avversari: “Il Foggia è a un passo dalla saalvezza, verrà qui a vender cara la pelle. È arrabbiato per la sconfitta interna contro il Catanzaro ma il Partenio deve essere la nostra fortezza come è successo nelle ultime partite. Dobbiamo continuare sul percorso che ci ha portato al secondo posto”.

