US Avellino. Il bollettino medico, 4 le defezioni per Catanzaro.

Alla vigilia del ritorno in campo mercoledì a Catanzaro l’U.S. Avellino comunica i calciatori attualmente infortunati che non saranno a disposizione del tecnico Piero Braglia per la trasferta in Calabria.

Giuliano Laezza, procede il programma di fisioterapia e riatletizzazione post intervento chirurgico al legamento crociato anteriore. I tempi di recupero verranno definiti nelle prossime settimane.

Andrea Errico, dopo l’infiltrazione di gel piastrinico effettuata da medico sociale del club, è a Villa Stuart per il programma mirato di fisioterapia. Tra 7/10 giorni dovrebbe riaggregarsi alla squadra.

Joel Baraye, si è riacutizzata una pregressa lesione al tendine quadricipitale. Il giocatore è tutt’ora sottoposto a terapia medica e riabilitazione. I tempi di recupero verranno valutati la prossima settimana.

Marco Silvestri, durante uno scontro di gioco in allenamento ha riportato un trauma distorsivo al ginocchio destro. Dopo terapia medica è in attesa di praticare esami strumentali.

