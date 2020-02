Us Avellino. Il comunicato di Luigi Izzo: “Proseguirò con D’Agostino o cederò le quote a Circelli”.

“Dopo aver letto le dichiarazioni di alcuni imprenditori che sarebbero disposti ad acquistare il pacchetto di maggioranza delle quote societarie e non ritenendo di dover ulteriormente attendere, comunico di essere disposto, unicamente per il bene dell U.S. AVELLINO 1912 e ben conscio delle difficoltà che dovremo superare, a proseguire il mio cammino societario condividendo il progetto con Angelo Antonio D’Agostino o con altro imprenditore (o gruppo di imprenditori) di mio gradimento che si faranno avanti anche grazie all’intercessione delle Istituzioni, sempre attente alle vicende della squadra .

OVVERO

per onore del nome che porto e per la mia dignità personale, a cedere le mie quote a chi lo ha già palesato pubblicamente .

Demando ai miei consulenti la trattativa in un senso o nell’altro comunicando ufficialmente che il prezzo di acquisto delle mie quote, come richiesto da Circelli, è quello già espresso altre volte.

Chiedo che ogni determinazione venga comunicato al mio legale Avv. Carlo Iannace