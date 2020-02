Us Avellino. Incontro Circelli-tifosi, Izzo chiede la documentazione dell’amministrazione unica.

🔊 Ascolta l'articolo

di Redazione sportiva

Il teatrino continua in casa Avellino. Dopo il comunicato di ieri da parte del presidente Izzo, che invitava Circelli, Riccio e Cusano a cedere le quote, è giunto quest’oggi il post di Circelli in cui riportava di non aver ricevuto nessuna convocazione da Izzo. In effetti la Pec era stata inviata all’imprendirore di Bartolomeo in Galdo e sembra che lo stesso si sia rifiutato di rispondere alle chiamate di Izzo.

Intorno alle 17 si è tenuto presso la stadio Partenio Lombardi un incontro tra Circelli e una delegazione di tifosi biancoverdi alla presenza del ds Musa e di mister Capuano. In viva voce riescono a scambiarsi qualche parola l’amministratore unico e il presidente. Quest’ultimo avrebbe richiesto la documentazione in possesso di Circelli, il quale non si sarebbe opposto. Per espletare a ciò il termine sarebbe per le 10 di domattina. Intanto non c’è nessuna certezza sulla presenza dei protagonisti del teatrino dal notaio. Probabilmente domani, il tempo passa e le scadenze sono incombenti.