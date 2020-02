Us Avellino. Izzo al Comune di Avellino, i tifosi lo contestano duramente.

di Redazione sportiva

Ieri duro confronto tra Izzo e i tifosi al Comune di Avellino. L’imprenditore di Montesarchio è stato convocato dal Sindaco Festa e sono volate parole grosse, alcuni sostenitori biancoverdi non le hanno mandate a dire. Effettivamente è un teatrino che ha stancato tutti. Izzo, che detiene il 50% delle quote di sarebbe detto disposto a cederle a D’Agostino, l’altro 50 è di Circelli. L’imprenditore di Montefalcione è convinto ad uscire allo scoperto? Da anni che si fa il suo nome ma ne e’ uscita fuori solo una sponsorizzazione con Taccone. Difficile trovare acquirenti e allora l’alternativa potrebbe essere quella di continuare fino a giugno con questa compagine “sgarrupata” con rischio annessi e connessi. Per esempio l’iscrizione al prossimo campionato. Se c’è qualcuno si faccia avanti fin da subito.