Ennesimo comunicato del presidente Luigi Izzo.

“In seguito alla nota del Dott. De Vita, che a mezzo email dichiara di non avere la documentazione necessaria per la verifica documentale, si e’ reso indispensabile un incontro tra i consulenti da me nominati dell’US Avellino e della società IDC srl, per un necessario e improrogabile controllo amministrativo, al termine, se positivo, ci recheremo presso lo studio notarile per il passaggio formale delle quote”.