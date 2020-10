L’Us Avellino 1912 comunica che, nel rispetto del protocollo federale anti Covid-19, l’intero gruppo squadra (fatta eccezione per i due positivi, che restano in isolamento) è stato sottoposto al ventesimo ciclo di tampone nasofaringeo, il quale ha dato esito negativo per tutti i componenti.

