Us Avellino. Oggi assemblea dei soci ad Ariano Irpino, D’Agostino pronto a comprare le quote di Izzo ma la palla passa a Circelli.

di Redazione sportiva

Altra puntata della telenovela societaria in casa Us Avellino. Oggi c’è stata l’assemblea dei soci ad Ariano Irpino nella sede di Innovation Football alla presenza di Izzo, Circelli, Cusano, Riccio e De Lucia. Ebbene, si è addivenuti ad una possibile nuova entrata, quella di Angelo Antonio D’Agostino. L’imprenditore di Montefalcione comprerebbe le quote di Izzo. Dall’ altra parte però c’è il 50 di Circelli che ha il diritto di prelazione sull’entrata di D’Agostino nella compagine societaria. Può accettare o meno. Non è da escludere che l’imprenditore di San Bartolomeo in Galdo acquisti le quote per una redistribuzione con eventuali altri imprenditori in gioco.