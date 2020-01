di Redazione sportiva

Oggi l’amministratore unico dell’Us Avellino Nicola Circelli si è recato presso gli uffici della Figc a Roma in compagnia dell’avvocato Eduardo Chiacchio. C’è stata una convocazione per fare chiarezza in ordine al passaggio societario con specifico riferimento alle quote. Dal 5 novembre la Figc ha posto in essere regole più stringenti per l’onorabilita e la solidità finanziaria.