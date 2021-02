US Avellino. Rocchi: “Foggia ostico e quadrato, la nostra autostima é cresciuta”.

di Lucio Ianniciello

Spazio nella sala stampa del Partenio Lombardi per Rocchi: “Avellino piazza importantissima, ci si aspetta sempre il massimo”. Così subito a mettere in chiaro che le pressioni e le aspettative non mancano. Continua: “Per quanto riguarda me, penso di essermi sempre allenato al 100%, poi ci sta che fai bene o meno bene. Importante che la squadra stia ottenendo risultati”.

L’Avellino prima di riposare giocherà mercoledì tra le mura amiche, avversario il Foggia e domenica prossima al “Pinto” nel derby contro la Casertana: “Partita importantissima dopodomani, dobbiamo dare continuità e sarebbe un peccato interrompere quanto di buono stiamo facendo. Idem con la Casertana, vogliamo chiudere con un bel bottino prima della sosta”.

Parole sul gruppo: “È sano, remiamo tutti dalla stessa parte, ci siamo prefissati obiettivi importanti. Bisogna lottare e portare quello che ci siamo detti”.

Con l’arrivo di Illanes, Rocchi è scivolato in panchina, in occasione della squalifica dell’argentino ha giocato da titolare a Castellammare sabato scorso: “Sono a disposizione, cerco di farmi trovare pronto dai compagni e dal mister. Partita importante a Castellammare, era un po’ che non giocavo. Contento che sia andata bene, un bel test contro una squadra ottima e con giocatori forti. Cercheremo di continuare così”.

Bel momento per i lupi: “L’autostima è cresciuta con 8 risultati utili consecutivi di cui soprattutto vittorie, dobbiamo tenere alta la tensione, consolidare quanto di buono stiamo facendo, le insidie sono dietro l’angolo. Bisogna stringerci ancora di più, lavorare con cattiveria e determinazione non dando nulla per scontato”.

Il Foggia: “Squadra ostica, quadrata, ben messa in campo. Ha avuto difficoltà nell’ultima partita per via dell’assenza di 3-4 elementi. Mercoledì rientreranno Del Prete, Dell’Agnello, Curcio, ottimi giocatori. Subisce poco, sarà una gara difficile, verranno determinati e tosti per portare a casa qualcosa”.

adsense – Responsive – Post Articolo