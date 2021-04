Vaccini domiciliari “ADI”. Salvatore Alaia, un ulteriore contributo per una speranza futura

L’Unità mobile del 118, punto Alfa, ancora una volta con grande professionalità rende tangibile la propria presenza sul territorio del baianese con un impegno che si sta realizzando attraverso la somministrazione dei vaccini domiciliari “ADI”. Un opera meritoria che non sfugge agli occhi attenti dell’ex Sindaco di Sperone il Dott. Salvatore Alaia, sempre in prima linea per le battaglie che vedono coinvolte le fasce deboli. Pertanto, dichiara Alaia, ritengo doveroso rivolgere un ringraziamento particolare al Dott, Antonio Graziano ex Sindaco di Taurano, all’infermiera Pina Manganiello e all’autista soccorritore Aniello Della Pietra, che si stanno prodigando per raggiungere le diverse abitazioni apportando quel contributo fattivo che può salvare tante vite umane. Poche parole che rendono evidente una realtà incontrovertibile di persone che con grande sensibilità, professionalità, umanità e spirito di abnegazione stanno cercando di rendere meno angoscioso questo momento difficile per l’intera umanità.

