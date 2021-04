Vaccini, Jossa: “A Marigliano vaccini sospesi nei giorni di Pasqua. Scelta gravissima”

“Mentre il Covid continua a mietere vittime noi gli regaliamo due giorni di vantaggio chiudendo per ferie il centro vaccini di Marigliano, dove nei giorni di Pasqua e Pasquetta non saranno somministrati vaccini. É una scelta contraddittoria rispetto alle misure messe in campo per frenare l’avanzata del virus. Ho già scritto al direttore generale dell’Asl Napoli 3 Sud ed al direttore del distretto sanitario chiedendo di rimediare: è quanto afferma Peppe Jossa, il sindaco di Marigliano che ospita sul proprio territorio un centro vaccini punto di riferimento per i sei Comuni del distretto 48 dell’Asl Na 3 Sud.

“Ogni persona vaccinata in più è un cittadino protetto nella lotta contro la pandemia ed è per questo – sottolinea Jossa – che trovo irragionevole sospendere le somministrazioni nei giorni festivi. Da un anno sono state giustamente sospese tutte le ricorrenze, tutte le celebrazioni, tutti i riti. Il mondo intero è fermo per spuntarla su una malattia che mette a rischio le nostre vite, il nostro lavoro, la nostra economia. É quindi ingiusto allungare i tempi di uscita da questo tragico e pericoloso tunnel. Se fosse per me procederei con le vaccinazioni 7 giorni su 7 e 24 ore al giorno. Questa sì che sarebbe una lotta senza sosta contro la malattia ed a difesa di ogni cittadino”.

