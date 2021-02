VACCINO ANTI-COVID 19, DA DOMENICA ATTIVI I CENTRI VACCINALI DI MIRABELLA E MONTEVERDE

Da domenica 28 febbraio 2021 l’Asl di Avellino ha attivato, sulla base dell’ordine stabilito per sorteggio dei Centri Vaccinali disponibili, anche il Centro Vaccinale di Mirabella Eclano (Centro Sociale Polifunzionale Via Sant’Angelo). Il Centro sarà attivo tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 13.30 e dalle ore 14.00 alle ore 17.30.

L’ordine di convocazione per gli ultraottantenni dei comuni afferenti il Centro Vaccinale ( ad oggi 832 prenotati) è stabilito tramite sorteggio, secondo il seguente schema:

AFT 10 SEDE DI MIRABELLA ECLANO Mirabella Eclano Sant’Angelo all’Esca Taurasi Paternopoli Bonito Luogosano Fontanarosa

Inoltre, a seguito dell’impegno assunto da parte dell’Asl di Avellino, nel corso della riunione con i sindaci dell’AFT 4, di attivare temporaneamente un Centro Vaccinale nel comune di Monteverde, l’Azienda Sanitaria Locale ha organizzato, per la giornata di domenica 28 febbraio 2021, una seduta vaccinale straordinaria per i 59 ultrattentenni, prenotati sulla piattaforma e residenti nel comune. La decisione, presa in accordo con i sindaci dell’AFT 4, risponde all’esigenza di ridurre i disagi legati alla collocazione geografica del comune, al confine con la Puglia e la Basilicata, anche in considerazione dell’alto numero di anziani rispetto alla popolazione residente a Monteverde. Pertanto solo per la giornata di domenica 28 febbraio 2021 dalle ore 9.00 alle ore 13.30 e dalle ore 14.00 alle ore 17.30 verrà attivato il Centro Vaccinale di Viale Michelangelo (Scuola dell’Infanzia).

Si comunica inoltre che ad oggi sono 5.483 gli ultraottantenni che hanno ricevuto la prima dose in provincia di Avellino, su 28.746 adesioni; 1. 090 le dosi somministrate al personale scolastico su 8.036 adesioni registrate sulla piattaforma regionale.

