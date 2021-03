VACCINO ANTI-COVID 19, da mercoledì attivi i centri vaccinali di Vallata e Grottaminarda. Da giovedì anche quello di Mercogliano

Si comunica che da mercoledì 3 marzo 2021 l’Asl di Avellino ha attivato, sulla base dell’ordine stabilito per sorteggio dei Centri Vaccinali disponibili, anche i Centri Vaccinali di Vallata (ex Scuola elementare Via del Tramonto) e di Grottaminarda (Palestra via Francesco Flammia), per un totale rispettivamente di 565 e 709 ultraottantenni prenotati. Da giovedì 4 marzo 2021 sarà attivo anche il Centro Vaccinale di Mercogliano (Piscina comunale Piazza Attanasio), per un totale di 671 ultraottantenni prenotati.

L’ordine di convocazione per i comuni afferenti i Centri Vaccinali è stabilito tramite sorteggio, secondo il seguente schema:

AFT 10 SEDE DI GROTTAMINARDA Frigento Grottaminarda Sturno Gesualdo

AFT 12 SEDE DI VALLATA Castel Baronia Trevico Scampitella Vallesaccarda Carife San Nicola Baronia Vallata

AFT 6 SEDE DI MERCOGLIANO Summonte Mercogliano Ospedaletto d’Alpinolo Sant’Angelo a Scala

I Centri Vaccinali sarà attivo tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 13.30 e dalle ore 14.00 alle ore 17.30. Si ricorda che è ancora possibile, per la fascia d’età over 80, aderire alla Campagna Vaccinale attraverso la Piattaforma Regionale. I cittadini prenotati verranno convocati presso il Centro Vaccinale di riferimento tramite servizio Recall ed sms, con l’indicazione della data, dell’ora e della sede dell’appuntamento.

Ufficio stampa

