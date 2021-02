VACCINO ANTI-COVID 19, da sabato attivo il Centro Vaccinale di MONTEFORTE IRPINO

Dopo l’attivazione dei Centri Vaccinali di Altavilla Irpina, Cervinara, Montemarano, Solofra e Avellino, da sabato 27 febbraio 2021 sarà attivo anche il Centro Vaccinale di Monteforte Irpino presso il Centro Sociale “Fenestrelle” in Via Aldo Moro.

L’Asl di Avellino, infatti, nella giornata di ieri, 23 febbraio 2021, ha proceduto al sorteggio per determinare quale sarebbe stato il primo punto vaccinale di prossima attivazione, tra i 5 che hanno completato l’allestimento del Centro Vaccinale. Compatibilmente con la consegna di nuovi vaccini, l’Asl di Avellino procederà con l’attivazione delle altre sedi disponibili secondo l’ordine stabilito per sorteggio (Monteforte Irpino, Mirabella Eclano, Vallata, Grottaminarda, Mercogliano).

Dopo aver sorteggiato la sede, si è proceduto anche al sorteggio per determinare l’ordine di convocazione dei comuni afferenti il Centro Vaccinale di Monteforte Irpino:

AFT 6

SEDE DI MONTEFORTE

(2 box) Contrada, Monteforte, Forino.

Pertanto, da sabato 27 febbraio 2021, partiranno le somministrazioni dei vaccini per il ultraottantenni dei comuni afferenti il Centri Vaccinale di Monteforte Irpino, per un totale, ad oggi, di 593 persone prenotate. Gli utenti verranno contattati tramite servizio Recall e sms di conferma, che indica la data, l’ora e il Centro Vaccinale di riferimento. Le vaccinazioni vengono effettuate ai soggetti aventi diritto, in base all’ordine di convocazione, presso i Centri Vaccinali che opereranno 7 giorni su 7 dalle ore 9.00 alle ore 13.30 e dalle ore 14.00 alle ore 17.30.

