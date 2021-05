Vaccino anti-covid, il centro vaccinale di Avellino aperto fino alle 24.00

Sarà aperto oggi, 21 maggio 2021, dalle ore 8.00 alle ore 24.00 il Centro Vaccinale di Avellino – Campo Coni: 1.020 i cittadini, iscritti in piattaforma regionale e convocati via sms nella giornata di oggi nell’ambito della Campagna Vaccinale Anti-Covid 19.

Saranno operativi oggi tutti i 22 Centri Vaccinali territoriali, oltre al Drive through presso la Caserma Berardi e il Centro Vaccinale del P.O. di Sant’Angelo dei Lombardi, per la somministrazione del vaccino in ambiente protetto, per un totale di 4.764 vaccinazioni programmate, tra prime convocazioni e richiami.

Ad oggi sono 212.256 le dosi di vaccino somministrate in provincia di Avellino, di cui 151.780 prime dosi e 60.476 seconde dosi.

Di queste:

⁃ over 80: 24.658 prime dosi, 21.163 seconde dosi

⁃ over 70: 20.370 prime dosi, 166 seconde dosi

⁃ over 60: 18.813 prime dosi

⁃ over 50: 15.112 prime dosi

⁃ fragili: 34.751 prime dosi, 23.174 seconde dosi

⁃ disabili: 2.542 prime dosi, 1.649 seconde dosi

⁃ caregiver/convivente: 11.044 prime dosi, 1.909 seconde dosi

