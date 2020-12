VALLATA (AV) – SORPRESO DAI CARABINIERI IN POSSESSO DI DUE SPINELLI: SCATTA LA SEGNALAZIONE PER UN 40ENNE.

La pattuglia della Stazione di Vallata era impegnata in un servizio predisposto principalmente per la verifica del rispetto delle misure urgenti imposte dal Governo per il contenimento della diffusione del Covid-19, quando non è passato inosservato l’anomalo atteggiamento manifestato da un uomo del posto alla vista della Gazzella.

I sospetti avuti dai Carabinieri hanno trovato conferma quando, all’esito della perquisizione personale sono stati rinvenuti due spinelli confezionati con sostanza stupefacente di tipo marijuana.

Le due sigarette artigianali sono state sottoposte a sequestro e a carico del 40enne è scattata la segnalazione alla competente Autorità Amministrativa ai sensi dell’articolo 75 del D.P.R. 309/90 quale assuntore di stupefacenti.

