VALLO di LAURO. Cercatore di funghi del napoletano multato per aver oltrepassato la provincia di residenza

Gli agenti del Commissariato di Lauro, nel corso dei servizi finalizzati al risetto dell’ordinanza della Regione Campania che vieta di lasciare la propria provincia di residenza, hanno multato un cercatore di funghi in un fondo boschivo del comune di Pago del Vallo di Lauro. Perlustrando la zona, hanno individuato un uomo, un 65enne di Boscoreale (NA) tranquillamente intento a raccogliere funghi. L’uomo ha riferito di essersi allontanato dal comune partenopeo esclusivamente per raccogliere funghi, purtroppo la giustificazione resa non è stata sufficiente a evitargli una multa.

